Курс долара в червні чекає різкий розворот

Експерти попереджають, що курс американської валюти може піти вгору після скасування карантину. За їхніми прогнозами, вже в червні він може перевищити 27 гривень за долар.

За станом на 2 червня курс долара в українських обмінниках знизився на 5 копійок до 26,89 грн/долар у порівнянні з попереднім днем. Проте, експерти відзначають, що таке стабільне положення гривні пояснюється відсутністю великих продавців і покупців валюти на ринку в даний момент. Про це пише Обозреватель.

Так, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що після карантину гривня зміцниться за рахунок імпорту і експорту, але в той же час підприємства будуть заробляти в доларах і потім обмінювати їх на гривні. Через це курс валют буде коливатися в обидві сторони.

«Не думаю, що в один день всі прокинуться і побіжать купувати валюту. Економіка буде відновлюватися поступово, попит - відповідно. Але ослаблення будуть впливати і на експорт. Тому курс буде коливатися в обидва боки в залежності від попиту і пропозиції на міжбанку», - підкреслив експерт.

У свою чергу, аналітики попередили про те, що найближчим часом долар почне рухатися до позначки в 27 гривень. Так, аналітик з Forex Club Андрій Шевчишин відзначив, що така ситуація буде спостерігатися до тих пір, поки на ринку не з'явиться великий гравець, який порушить рівновагу і приведе до зміни курсу.

Старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб також прогнозує, що в найближчі тижні курс долара буде поступово зростати і досягне позначки у 27,2 грн/долар.

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