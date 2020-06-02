Курс доллара в июне ждет резкий разворот
Эксперты предупреждают, что курс американской валюты может пойти вверх после отмены карантина. По их прогнозам, уже в июне он может превысить 27 гривен за доллар.
По состоянию на 2 июня курс доллара в украинских обменниках снизился на 5 копеек до 26,89 грн/доллар по сравнению с предыдущим днем. Однако, эксперты отмечают, что такое стабильное положение гривны объясняется отсутствием крупных продавцов и покупателей валюты на рынке в данный момент. Об этом пишет Обозреватель.
Так, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что после карантина гривна укрепится за счет импорта и экспорта, но в то же время предприятия будут зарабатывать в долларах и потом обменивать их на гривны. Из-за этого курс валют будет колебаться в обе стороны.
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«Не думаю, что в один день все проснутся и побегут покупать валюту. Экономика будет восстанавливаться постепенно, спрос - соответственно. Но ослабления будут влиять и на экспорт», - подчеркнул эксперт.
В свою очередь, аналитики предупредили о том, что в ближайшее время доллар начнет двигаться к отметке в 27 гривен. Так, аналитик из Forex Club Андрей Шевчишин отметил, что такая ситуация будет наблюдаться до тех пор, пока на рынке не появится крупный игрок, который нарушит равновесие и приведет к изменению курса.
Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб также прогнозирует, что в ближайшие недели курс доллара будет постепенно расти и достигнет отметки в 27,2 грн/доллар.
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