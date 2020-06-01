В то время пока неделя стартует с укрепления гривны по отношению к доллару, евро приготовился к небывалому скачку

Согласно данным Национального банка Украины, 1 июня 2020 года официальный курс доллара застынет на отметке 26,86 гривен за один "вечнозеленый". Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Другая ситуация складывается с европейской валютой, которая достигнет 1 июня почти 30 гривен. Так, НБУ установил курс на уровне 29,92 гривен за 1 евро. Это на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее мы сообщали, украинцев предупредили, к чему готовиться в первые дни июня. Аналитики уверены, что страну ждет стабильный курс еще неделю.

"Похоже, что выход из кризиса будет для бизнеса более затяжным, чем ожидалось. Поэтому еще неделю сохранится нынешняя стабильность на рынке. Но курс наличного доллара продолжит колебаться в коридоре 26,8 – 27,3 грн/доллар в зависимости от спроса и предложения валюты на межбанке", - отмечает экономист Александр Охрименко.

При этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб отметил, что через неделю затишья курс доллара может незначительно вырасти.

«На ближайшую неделю курс доллара к гривне останется вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,1 гривен», - рассказал Иосуб.

Напомним, июнь знатно взбодрит гривну, чего ждать от курса в первую неделю: «доллар будет...».

Как сообщала Politeka, доллар под угрозой, курс валют резко изменится после выходных: НБУ удивил прогнозом.

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