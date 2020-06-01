В то время пока неделя стартует с укрепления гривны по отношению к доллару, евро приготовился к небывалому скачку
Согласно данным Национального банка Украины, 1 июня 2020 года официальный курс доллара застынет на отметке 26,86 гривен за один "вечнозеленый". Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Другая ситуация складывается с европейской валютой, которая достигнет 1 июня почти 30 гривен. Так, НБУ установил курс на уровне 29,92 гривен за 1 евро. Это на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Ранее мы сообщали, украинцев предупредили, к чему готовиться в первые дни июня. Аналитики уверены, что страну ждет стабильный курс еще неделю.
Горячая Ратаковски без капли смущения показала, как сводит с ума мужчин: «расстегнула рубашку и…»
Остапчук без стеснения рассказал пикантные детали жизни с новой любовницей: "По утрам мы..."
Валюха из «Сватов» оскандалилась милым снимком с Путиным, фото поражает: «Не стоило»
Испытание для украинцев, обвал курса и новшество на границе – главное за ночь
"Похоже, что выход из кризиса будет для бизнеса более затяжным, чем ожидалось. Поэтому еще неделю сохранится нынешняя стабильность на рынке. Но курс наличного доллара продолжит колебаться в коридоре 26,8 – 27,3 грн/доллар в зависимости от спроса и предложения валюты на межбанке", - отмечает экономист Александр Охрименко.
При этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб отметил, что через неделю затишья курс доллара может незначительно вырасти.
«На ближайшую неделю курс доллара к гривне останется вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,1 гривен», - рассказал Иосуб.
Напомним, июнь знатно взбодрит гривну, чего ждать от курса в первую неделю: «доллар будет...».
Как сообщала Politeka, доллар под угрозой, курс валют резко изменится после выходных: НБУ удивил прогнозом.
Также Politeka писала, что курс валют скакнет в разные стороны, НБУ поразил цифрами: что будет с долларом.