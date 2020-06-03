Курс валют в Україні 3 червня здивує неймовірними змінами, гривня змусить долар і євро розбігтися в різні боки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз національного регулятора.
Так, сьогодні долар будуть віддавати по 26,7955 гривень, хоча днем раніше він коштував 26,8181 грн (-0,0226).
А от євро вирішив навпаки, підскочити в ціні. Він буде торгуватися за 29,9185 грн. Днем раніше показник був на рівні 29,8043 грн (+0,1142).
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За даними Національного банку, до середини минулого дня долар впав ще нижче, до 26,7928. Однак до моменту закриття торгів зумів відіграти деякі позиції.
Як повідомлялося раніше, стало відомо, що буде з курсом долара в Україні у перший місяць літа.
За словами аналітика Юрія Нетесаного, існує досить багато факторів, які впливають як на зміцнення національної валюти, так і на її девальвацію.
В першу чергу, на курс долара впливає карантин і обмеження діяльності підприємств, оскільки в країні автоматично знижується ділова активність.
Національна валюта може впасти через повернення раніше залучених запозичень. У поточному році україна має виплатити за зовнішніми долгамсвыше $17 млрд, $3,4 млрд з яких припадають на другий квартал.
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