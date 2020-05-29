Курс валют в Украине 29 мая устроит невероятные игрища, доллар и евро полетят ко дну из-за гривны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка.

Так, доллар сегодня будут отдавать по 26,9059 за один «вечнозеленый», хотя раньше валюту отдавали за 27,0002 грн (-0,0943).

Также НБУ сегодня «опрокинул» евро: валюту будут продавать за 29,6234 за одну банкноту. Хотя еще вчера за нее просили 29,7151 гривен (-0,0917).

По информации национального регулятора, доллар рухнул уже к средине дня: «вечнозеленый» продавался за 26,9136 гривен за купюру.

Стало известно, что будет с курсом доллара после получения транша от МВФ. Об этом в интервью журналистам рассказал экономист Михаил Федоров.

Аналитик предупредил, что национальная валюта может серьезно укрепиться по отношению к курсу доллара после того, как МВФ перечислит Украине денежный транш.

Он также добавил, что после получения транша будет сохранена макроэкономическая стабильность страны.

"Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга также будет снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка. Страна сможет профинансировать свой дефицит бюджета, и с государственными финансами страны все будет хорошо, по крайней мере, в обозримом будущем", - подчеркнул Федоров в общении с журналистами.

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