Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина похвастались своим талантом к кунг-фу

Видео с новыми проделками малышей поделился в своем Инстаграм Галкин. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Лиза анонсирует выступление «лучшего» мастера кунг-фу, которым оказывается ее брат Гарри. Дети решили разыграть сценку, в которой мальчик должен был продемонстрировать свой талант к боевым искусствам. Для этого он разбивал о свою голову блоки пенопласта, представляя, что это настоящие доски.

Происходящее явно развеселило Лизу. Под конец видео девочка уже не могла стоять от смеха.

«Вот оно беззаботное детство!», «Юморной Гарик есть в кого», «У Лизочки смех просто волшебный», «До слез Лизы смех очень заразителен», «Гаррик, солнышко, береги голову напугал», «Вот затейники», «Какой замечательный возраст», «Два солнышка», «Лишь бы до кирпичей не дошло», - пишут люди в комментариях к ролику.

До этого мы писали, что наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой раскрыли всю суть международного Дня защиты детей.

Соответствующую публикацию шоумен Максим Галкин сделал в своем микроблоге Instagram.

В частности, он опубликовал видеоролик, на котором Лиза и Гарри Галкины рассказали, зачем отмечают международный День защиты детей.

По словам звездных наследников, в этот день нужно "защищать детей от взрослых".

Напомним, дети Пугачевой и Галкина удивили поведением на празднике дочки экс-любовника певицы.

Как сообщала Politeka, Пугачева в латексном плаще и обросший Галкин поразили видом рядом с детьми: "Отличная парочка".

Также Politeka писала, что маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила недетскими знаниями, видео: "Чудо из чудес".