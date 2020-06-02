Клієнтка в подиві після того, як ПриватБанк виставив їй рахунок за використання кредитної картки

Свій негативний відгук жінка опублікувала на тематичному порталі Мінфін.

За її словами, вона тривалий час співпрацювала з ПриватБанком, але все перекреслила одна історія з кредитною картою.

"Але коли на борг у 3 грн за кредиткою нараховують 2122 грн штрафу, то розумієш, що у банку головне завдання — мати побільше грошей з клієнта, навіть якщо зробити це виходить не дуже гарним способом", - розповіла вона.

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Клієнтка також поскаржилася, що співробітники Приватбанку не повідомили її про заборгованість, хоча вона до цього "перекрила" 34 тисячі гривень.

"Ніхто не повідомив заздалегідь, навіть не натякнув, що 3 грн недоплачено, щоб перекрити борг по кредитці. Так, я сама обрахувалася, а в додатку в момент перекриття перевірити неможливо — немає оновлення в реальному часі, тільки через добу. Але як рекламу якусь слати, так вони бігом. А як написати хоча б емейл «привіт, у вас 3 грн боргу не перекрито» хоча 34 тис. було перекрито, оскільки їм не з руки, адже тоді обломаются халявні 2122 грн. Загалом, більше я не дивуюся комментам, які повідомляють, що ПриватБанк — ауно. На жаль…", - резюмувала вона у своєму нетагивном відкликання.

"Банк дає Вам можливість користуватися засобами без відсотків до 55 днів. Тобто, якщо Ви оплатите всю суму використаних коштів до 25 числа місяця, наступного за тим, в якому Ви скористалися кредитом, нічого додатково платити не потрібно. Якщо ж це правило погашення не дотримуватися, то відсотки нараховуються так, як ніби, пільгового періоду не було. Ви завжди можете перевірити суму витрачених минулого місяця коштів по виписці у особистому кабінеті Приват24...", - відреагував на скаргу представник банку, нагадавши клієнтці нюанси користування кредитною картою.

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