Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "Віа Гра", показала спокусливий образ без зайвого одягу

На фото Тетяна позувала в білому топі і трусиках, зігнувши ногу біля стіни. Красуня доповнила образ джинсовим піджаком, який звисав з її плечей. Тетяна відвернула голову від камери і взялася руками за нижню білизну, роблячи кадр максимально спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Обережно‼️Від мого подарунка твої ніжки можуть стати такими ж ніжними, підтягнутими і стрункими‼️", - написала Котова.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Гаряча штучка", "Тетяна, ти класна", "Така ніжна, красива, спокуслива", "Ох ти який шоколад", "Дуже класне білизна, де взяли?", "Котова і чого я в тебе такий закоханий!", "Головне, що вона рожева!".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Тетяна Котова показала сміливий спортивний образ.

На фото Тетяна позує в майці баскетболіста, а також коротких чорних шортиках (велотреках). Образ красуня доповнила поясом на талії і кросівками. Волосся у Котової були розпущені і вона дивилася цілеспрямовано в об'єктив камери. Фотографія вийшла дуже спортивної і навіть спокусливою.

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