Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра показала, як виглядати привабливою

На фото Котова позувала в одному бюстгальтері, бретельки якого спустила на плечі. Тетяна вигнулась вперед і продемонструвала красу максимально близько. В руках зірка тримала полуницю і спокусливо її кусала. Груди співачки була трохи в борошні, а біля рук можна побачити піднос з шовковицею і полуницею. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Користувач запитав у Котової, чи любить вона полуницю. Красуня відповіла цією фотографією і написала "Дуже".

Фанати не змогли засипати компліментами Тетяну або поставити лайки. Все через те, що Котова викинула знімок в сторіс Instagram, але так і хочеться написати: "Любов з першого погляду".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Тетяна Котова показала спокусливий образ без зайвого одягу.

На фото Тетяна позувала в білому топі і трусиках, зігнувши ногу біля стіни. Красуня доповнила образ джинсовим піджаком, який звисав з її плечей. Тетяна відвернула голову від камери і взялася руками за нижню білизну, роблячи кадр максимально спокусливим.

Повідомлялося, що співачка Тетяна Котова порадувала шанувальників відео зі спальні.

Тетяна в білій міні-піжамі всілася на рожевих простирадлах і витягла стрункі ноги, на які зверху поклала песика животиком догори. Співачка підняла довгі вушка вихованця і мило промовила: "Ти схожий на зайчика..." Котова в кінці смачно поцілувала улюбленця.

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