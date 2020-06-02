Не исключено, что у Меган Маркл появилась серьезная соперница в Соединенных Штатах

Об этом пишет таблоид Mirror.

Как известно, после бегства из Букингемского дворца экс-герцоги пытаются обзавестись новыми друзьями в Калифорнии.

Так случилось, что их новой соседкой стала певица Адель, которая уже успела сблизиться с принцом Гарри и Меган Маркл: постройневшая певица стала частым гостем в их новом особняке и начала нервировать бывшую звезду Голливуда.

Как утверждают осведомленные источники, принц Гарри нашел в Адель настоящую отдушину. Бывший герцог не упускает возможности пожаловаться землячке на свою жизнь и даже иногда приглашает известную певицу на карантинные коктейли.

"Гарри и Адель прекрасно ладят, и он становится самим собой – задиристым и обожающим тусовки. У них общее, свойственное британцам, чувство юмора", – подчеркнул инсайдер в общении с журналистами.

Но такие расклады не устраивают Меган Маркл: она уверена, что певица Адель негативно влияет на принца Гарри, и это ее выводит из себя.

Не исключено, что Меган Маркл нервничает из-за того, что певица Адель резко изменилась во внешности, скинув десятки лишних килограммов, и став более привлекательной среди мужчин.

Ранее мы рассказывали о том, что на бывших герцогов Меган Маркл и Гарри объявили настоящую «охоту» в Лос-Анджелесе. После того, как журналистам удалось сделать лишь несколько немногозначительных снимков, они перешли к «плану Б».

По информации СМИ, папарацци уже пять раз атаковали роскошный особняк экс-герцогов в Калифорнии с помощью беспилотников.

Об этом полицейские указали в своих рапортах, которые оказались в распоряжении журналистов. Дроны облетали участок Меган Маркл и принца Гарри на высоте примерно 6 метров от земли. Им удалось заснять герцога, герцогиню и их годовалого сына Арчи в непринужденной обстановке.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

Также Politeka сообщала, что раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно...".