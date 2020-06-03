Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато підкорює своїми формами день від дня

Зірка активно займається спортом і демонструє свої об'єми, пише Politeka.net. В одних з останніх сторіз в Instagram красуня постала у крихітному купальнику, який ледь прикривав її принади.

На відео зірка спочатку ніжилася під променями сонця на шезлонгу, а потім знімала себе в приміщенні серед людей.

Модель просто підкорила формами: маленький купальник на тонких бретельках втримав груди, які "розпливлася" по тілу: "Королева".

Образ красуні доповнив чокер на шиї.

Макіяж зірки був зроблений з акцентом на пишні вії. Крихітний ланцюжок з кулоном блищав на шиї.

В одному з сторі зірка позувала разом зі своїм улюбленцем, якого обняла під пахвою. Сильний вітер підняв йому вушко, в результаті вийшло дуже кумедно.

Оскільки відео не було можливості коментувати відкрито, про них, імовірно, відгукувалися в особистих повідомленнях.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала облягаючому сірому топі, який стис її груди. Принади зірки виділені і ледь не вистрибували з одягу.

Крім того, довжина топіка була невеликою, тож можна було розгледіти пружний живіт.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато в чорній маєчці з глибоким декольте, з якого, можна сказати, визирали соковиті принади.

Топік обтягнув пружні груди, але насолодитися видами було нелегко - адже модель одягла сумку через плече, ручка якої закрила найцікавіше.

Користувачі мережі, як завжди, прийшли в захват від фігури моделі і написали їй багато компліментів.

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