Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато підкорює своїми формами день від дня
Зірка активно займається спортом і демонструє свої об'єми, пише Politeka.net. В одних з останніх сторіз в Instagram красуня постала у крихітному купальнику, який ледь прикривав її принади.
На відео зірка спочатку ніжилася під променями сонця на шезлонгу, а потім знімала себе в приміщенні серед людей.
Модель просто підкорила формами: маленький купальник на тонких бретельках втримав груди, які "розпливлася" по тілу: "Королева".
Образ красуні доповнив чокер на шиї.
Удар курсу, безкоштовні евробляхи і українці без грошей – головне за ніч
Колишній чоловік Лорак розкрив скандальні подробиці бурхливої молодості зірки: "Ані така жінка, якій..."
Зникнення грошей з рахунків, ПриватБанк зробив заяву: "За сім хвилин були спустошені..."
Жорсткий удар долара, блокування рахунків і бунт під вікнами Зеленського - головне за ніч
Макіяж зірки був зроблений з акцентом на пишні вії. Крихітний ланцюжок з кулоном блищав на шиї.
В одному з сторі зірка позувала разом зі своїм улюбленцем, якого обняла під пахвою. Сильний вітер підняв йому вушко, в результаті вийшло дуже кумедно.
Оскільки відео не було можливості коментувати відкрито, про них, імовірно, відгукувалися в особистих повідомленнях.
Нагадаємо, Ніколь Амато постала облягаючому сірому топі, який стис її груди. Принади зірки виділені і ледь не вистрибували з одягу.
Крім того, довжина топіка була невеликою, тож можна було розгледіти пружний живіт.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато в чорній маєчці з глибоким декольте, з якого, можна сказати, визирали соковиті принади.
Топік обтягнув пружні груди, але насолодитися видами було нелегко - адже модель одягла сумку через плече, ручка якої закрила найцікавіше.
Користувачі мережі, як завжди, прийшли в захват від фігури моделі і написали їй багато компліментів.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла: "Чудово"
Також Politeka писала про те, що знаменита фітнес-модель звела з розуму рельєфами в блискучому бікіні: "Ідеал"