Известная американская фитнес-модель Николь Амато покоряет своими формами день ото дня

Звезда активно занимается спортом и демонстрирует свои объемы, пишет Politeka.net. В одних из последних сториз в Инстаграм красотка предстала в крохотном купальнике, который едва прикрывал ее прелести.

На видео звезда сначала нежилась под лучами солнца на шезлонге, а затем снимала себя в помещении среди людей.

Модель просто покорила формами: маленький купальник на тонких бретельках удержал грудь, которая "расплылась" по телу: "Королева".

Образ красотки дополнил чокер на шее.

Макияж звезды был сделан с акцентом на пышные ресницы. Крохотная цепочка с кулоном блестела на шее.

В одном из стори звезда позировала вместе со своим любимцем, которого обняла под подмышкой. Сильный ветер поднял ему ушко, в результате получилось очень забавно.

Поскольку видео не было возможности комментировать открыто, о них, вероятно, отзывались в личных сообщениях.

Напомним, Николь Амато предстала облегающем сером топе, который стиснул ее грудь. Прелести звезды выделены и едва не выпрыгивали из одежды.

Кроме того, длина топика была небольшой, поэтому можно было разглядеть упругий живот.

Ранее сообщалось, что Николь Амато в черной маечке с глубоким декольте, из которого, можно сказать, выглядывали сочные прелести.

Топик обтянул упругую грудь, но насладиться видами было нелегко - ведь модель надела сумку через плечо, ручка которой закрыла самое интересное.

Пользователи сети, как всегда, пришли в восторг от фигуры модели и написали ей много комплиментов.

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