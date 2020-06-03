Багато зірок воліють приховувати своє особисте життя від публіки, залишаючи хоч щось сокровенне для себе

Politeka.net згадувала зірок, які довгий час приховують від громадськості своїх дітей. Деяким знаменитим мамам і татам вдається за кілька років не показувати своїх малюків, в результаті чого їх особи оповиті таємницею.

Так, співачка Світлана Лобода нещодавно святкувала другий день народження своєї молодшої дочки Тільди. Співачка зізналася, що народження другої донечки дуже змінило її. Малишка іноді з'являється в соцмережах у співачки, але тільки зі спини. А от старша дочка зірки із задоволенням позує для Instagram мами. Вона виросла справжньою красунею.

Телеведуча Катя Осадча ховає від публіки обох своїх синів. Старший Ілля з'являється в її Instagram лише по святах. Він вже став вище матері, зрост якої 180 сантиметрів. А молодшого сина, який народився у шлюбі з Юрієм Горбуновим, зірки не показують, публікуючи фото тільки зі спини.

Зірка російського телебачення Лєра Кудрявцева ховає від публіки свого старшого сина, хоча молодша донька – справжня зірка Instagram. За словами зірки, син веде закритий спосіб життя, тому вважає за краще не світитися в мережі у зіркової матері.

Шоумен і продюсер Олександр Цекало розлучився з дружиною і почав жити з молодою художницею Дариною Ервін. Цекало, за його словами, дуже любить своїх дітей Мішу і Олександру. Але публіці їх показують вкрай рідко. Зате їх тітка Віра Брежнєва нещодавно показала молодшого сина музиканта.

Співачка Алсу, яка виховує трьох дітей, до недавнього часу не показувала свого молодшого сина Рафаеля. Але навіть на свіжому знімку не видно його обличчя.

Нагадаємо, що молоді дружини Павлика, Цекало, Макаревича та інших зірок показали, чим полонили відомих чоловіків: топ яскравих фото.

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