Многие звезды предпочитают скрывать свою личную жизнь от публики, оставляя хоть что-то сокровенное для себя

Politeka.net вспоминала звезд, которые долгое время скрывают от общественности своих детей. Некоторым знаменитым мамам и папам удается по несколько лет не показывать своих малышей, в результате чего их личность окутана тайной.

Так, певица Светлана Лобода недавно праздновала второй день рождения своей младшей дочки Тильды. Певица призналась, что рождение второй доченьки очень изменило ее. Малышки иногда появляется в соцсетях у певицы, но только со спины. А вот старшая дочка звезды с удовольствием позирует для Инстаграм мамы. Она выросла настоящей красавицей.

Телеведущая Катя Осадчая прячет от публики обоих своих сыновей. Старший Илья появляется в ее Инстаграм лишь по праздникам. Он уже стал выше матери, рост которой 180 сантиметров. А младшего сына, который родился в браке с Юрием Горбуновым, звезды не показывают, публикуя фото только со спины.

Звезда российского телевидения Лера Кудрявцева прячет от публики своего старшего сына, хотя младшая дочка – настоящая звезда Инстаграм. По словам звезды, сын ведет закрытый образ жизни, поэтому предпочитает не светиться в сети у звездной матери.

Шоумен и продюсер Александр Цекало развелся с женой и начал жить с молодой художницей Дариной Эрвин. Цекало, по его словам, очень любит своих детей Мишу и Александру. Но вот публике их показывают крайне редко. Зато их тетя Вера Брежнева недавно показала младшего сына музыканта.

Певица Алсу, которая воспитывает троих детей, до недавнего времени не показывала своего младшего сына Рафаэля. Но даже на свежем снимке не видно его лица.

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