Російський шоумен Максим Галкін похвалився новими знаннями своєї 6-річної доньки Лізи

Діти знаменитої пари Алли Пугачової і Максима Галкіна, двійнята Ліза і Гаррі, в свої 6 років вже встигли стати справжніми зірками Instagram, передає Politeka.net.(Щоб промотреть відео, доскролльте сторінку до кінця)

Їх батько Максим Галкін регулярно публікує відео, на якому вони співають, танцюють, влаштовують покази мод, займаються спортом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Максим показав нове домашнє відео, на якому Ліза і Гаррі грають в телебачення.

Гаррі сидить за столом і перемикає канали, а дівчинка Ліза стоїть за скляними дверима і ділитися своїми знаннями в іноземних мовах. Як виявилося, дівчинка, незважаючи на свої роки, знає дуже багато слів на різних мовах.

«Домашнє ТБ. Телеканал «Комора. Міжнародний» спецкореспондент Ліза Галкіна 😊🎤📹», - підписав шоумен.

Фанати зіркової сім'ї прийшли в захват від знань 6-річної дівчинки, та й взагалі не перестають захоплюватися знаменитими двійнятами.

«Яка Ліза умничка 😊», «Ох і весело у вас! Ніколи нудно не буде ❤️💋👏», «Дітки розумні, а батькам браво за таке потомство👍», «Ви 🙏🏻зробили👌 моє дощове ранок😍🙏🏻👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Ну чудо з чудес ♥️👏🏻👏🏻👏🏻», - пишуть люди в коментарях.

У вересні двійнята виповниться сім років. 18 вересня 2013 році дітей парі народила сурогатна мати, ім'я якої тримається в найсуворішому секреті.

Діти помітно пожвавили інтерес до сімейства. А у шестирічної Лізи вже є своя сторінка в соцмережі, на яку підписані більше 670 тисяч осіб. Дівчинка публікує там знімки і відео свої і своїх рідних, і скоро по популярності наздожене знаменитих батьків.

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