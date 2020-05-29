Російський шоумен Максим Галкін показав, як вміє розважатися разом з дружиною і близькими друзями

Артист влаштував незвичайні розваги разом з близькими друзями на вечірці. Галкін вирішив потанцювати разом з давньою "колегою по цеху", однак користувачі мережі виявилися здивовані поведінкою артиста, засудивши того. Як передає Politeka.net, на фан-сторінці зірки і його дружини Алли Пугачової фанати поділилися самим різним думкою.

У ролику видно, як Максим радіє, сміється і танцює, при цьому його дружина сидить за столом і дивиться на розваги чоловіка. Не обійшлося без коментарів фанатів - вони заявили, що чоловікові дуже нудно в компанії Алли Борисівни і його друзів.

«Аллочка мила,ти лялечка❤️❤️❤️❤️❤️», «Молодці! Красиво запалюєте супер, але чому Макс один?👍❤️🎶», «Галкін розійшовся з подругою Алли», «Вони можуть воще в цьому році свій села не ногою!) Бруд шкода їх і не тільки!», «Танцюй, поки молодий!!», «Не публикуте більше той рік ! Іто стрьомно що з Москви не буде виходу!», «Да.... У нас грошей немає, а там весело.... І маски не потрібні.....», «Кому пишемо їм нас*ать ,вони відкрито демонструють показ - гуляємо а ви сидите», «Бабусі на тусовці».

Раніше артист поділився свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав їх спільних з співачкою Аллою Пугачовою дітей - Гаррі і Лізу (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Хлопчик стояв за музичним пультом, "вмикаючи" щось середнє між естрадними мотивами і шансоном, кривлявся і активно жестикулював, навіть вилазив ногою на інструмент. Недалеко від нього щосили танцювала Ліза. Малятко несамовито стрибала, подзадоривая брата. Гордий батько при цьому знімав дійство на камеру і зрідка захоплено коментував.

"Йшов незнамо який день самоізоляції... Чомусь у нас з ранку відбувається те, що в російських шинках починалося ближче до ночі 😂 Імпровізація дитяча несрежиссированная", - підписав відео Галкін.

Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом.