Філіп Кіркоров показав свого сина і доньку з нагоди Дня захисту дітей

Знаменитий російський співак поділився новою сімейною фотографією в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку радісний Кіркоров позує зі своєю 8-річною дочкою Аллою-Вікторією і 7-річним сином Мартіном-Крістіном на тлі кущів бузку. Всі троє сидять на корточках, а поряд з ними сидить білий пес. Діти щасливо обіймають собаку, а Кіркоров у квітчастій сорочці стоїть за ними і дивиться прямо в камеру.

«Моє майбутнє - мої діти @allaviktoriyakirkorova @martinkirkorov ! Я завжди буду поруч, захищати, оберігати, цінувати і любити! Нехай всі діти світу будуть зігріті теплом люблячих сердець! З днем Захисту Дітей!», - написав артист.

Його прихильники активно коментують знімок.

«Які прекрасні Сонечка», «Із днем захисту дітей Аллу-Вікторію і Мартіна. діти-найважливіше, що є в житті. Від цієї сімейної фотографії віє таким теплом і любов'ю», «Солодкі такі», «Як вони на вас схожі», «Дітям подарували песика? Бережіть їх, Філіп!», «Діти у Вас чудові! Бажаю, щоб виросли гідними і хорошими людьми!», «У вас гарні діти, прям супер», - пишуть фанати співака.

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