Відомі артистки є улюбленцями мільйонів жінок – їх прикладами слідують, фігурами захоплюються, а образи копіюють

Знаменитості бажають показувати себе з вигідного ракурсу, у вдалих нарядах і не світити обличчя без макіяжу, щоб не отримати хвилю критики або гнівних слів від заздрісників. Тим не менш, деякі зірки з радістю демонструють природну красу, зовсім не бояться камер і подають іншим вдалий приклад, пише Politeka.net.

Представляємо вашій увазі топ фото знаменитостей, які люблять дивувати своїми образами без грама косметики.

Наталія Могилевкая без і з макіяжем:

Світлана Лобода без і з макіяжем:

Зазначимо, зірки знають масу лайфхаков по догляду за собою і з радістю розповідають, як приводять себе в порядок. Наприклад, Катя Осадча прийшла у форму після пологів дуже швидко. Ведуча впевнена, що можна їсти все, але зовсім трохи. Онп рідко відвідує косметолога з-за браку часу, зате вдома слід чітко прописаним фахівцем рекомендацій. Катя любить маски і зволожуючі сироватки, які завжди живуть у неї на поличці.

А ось Маша Єфросиніна у свій час Єфросиніна теж сильно схудла і з тих пір дотримується досить жорстких правил Вона не вживає алкоголю, вважаючи його одним з головних ворогів краси, не п'є газовану воду і не їсть цукор, замінюючи їх здоровими, натуральними продуктами, активно займається портом і відвідує косметолога.

Прославилася своєю вишуканістю Ольга Фреймут знає, як тримати себе у формі. Ольга віддає перевагу чомусь легкому: нехай це буде, наприклад, салат зі свіжих овочів або відварене куряче філе. Є краще багато разів на день, але невеликими порціями.

А ось Настя Каменських, схудла більш ніж на 20 кілограм, також дотримується жорсткої дієти. При цьому дівчина харчується маленькими порціями, але часто – її раціон багато в чому схожий на раціон Наталії Могилевської

Даша Астаф'єва в свою чергу регулярно займається спортом: робить багато вправи для преса, сідниць і стегон, підкачує руки і прес. Також Даша є амбасадором відомої косметичної компанії, тому активно стежить за собою і відвідує косметологів.

А от Віра Брежнєва любить тримати себе у формі завдяки маскам, вона радить порадила наносити на обличчя маски двох типів: очищаючі і з камфорою.

«Крім цього основного догляду, бажано в свій тижневий раціон краси внести маски. Очищаючі маски найчастіше потрібно наносити максимум на 10-15 хв. Друга маска, з камфорою і вітаміном - мій "must have". Стимулює мікроциркуляцію в шкірних тканинах, має антибактеріальну дію, нормалізує роботу залоз, поліпшує колір особи», - поділилася співачка.

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