Известные артистки являются любимицами миллионов женщин – их примерам следуют, фигурами восхищаются, а образы копируют

Знаменитости предпочитают показывать себя с выгодного ракурса, в удачных нарядах и не светить лицо без макияжа, дабы не получить волну критики или гневных слов от завистников. Тем не менее, некоторые звезды с радостью демонстрирую естественную красоту, совсем не боятся камер и подают другим удачный пример, пишет Politeka.net.

Представляем вашему вниманию топ фото знаменитостей, которые любят восхищать своими образами без грамма косметики.

Наталья Могилевкая без и с макияжем:

Светлана Лобода без и с макияжем:

Отметим, звезды знают массу лайфхаков по уходу за собой и с радостью рассказывают, как приводят себя в порядок. К примеру, Катя Осадчая пришла в форму после родов очень быстро. Ведущая уверена, что можно есть все, но совсем по чуть-чуть. Онп редко посещает косметолога из-за нехватки времени, зато дома четко следует прописанным специалистом рекомендациям. Катя любит маски и увлажняющие сыворотки, которые всегда живут у нее на полочке.

А вот Маша Ефросинина в свое время Ефросинина тоже сильно похудела и с тех пор придерживается довольно жестких правил Она не употребляет алкоголя, считая его одним из главных врагов красоты, не пьет газировку и не ест сахар, заменяя их здоровыми, натуральными продуктами, активно занимается портом и посещает косметолога.

Прославившаяся своей изящностью Ольга Фреймут знает, как держать себя в форме. Ольга отдает предпочтение чему-то легкому: пусть это будет, например, салат из свежих овощей или отварное куриное филе. Есть лучше много раз в день, но небольшими порциями.

А вот Настя Каменских, похудевшая более чем на 20 килограмм, также придерживается жесткой диеты. При этом девушка питается маленькими порциями, но часто – ее рацион во многом похож на рацион Натальи Могилевской.

Даша Астафьева в свою очередь регулярно занимается спортом: делает многие упражнения для пресса, ягодиц и бедер, подкачивает руки и пресс. Также Даша является амбассадором известной косметической компании, поэтому активно следит за собой и посещает косметологов.

А вот Вера Брежнева любит держать себя в форме благодаря маскам, она советует посоветовала наносить на лицо маски двух типов: очищающие и с камфорой.

«Помимо этого основного ухода, желательно в свой недельный рацион красоты внести маски. Очищающие маски чаще всего нужно наносить максимум на 10-15 мин. Вторая маска, с камфорой и витамином - мой "must have". Стимулирует микроциркуляцию в кожных тканях, обладает антибактериальным действием, нормализует работу желёз, улучшает цвет лица», - поделилась певица.

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