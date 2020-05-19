Легендарный музыкант Андрей Макаревич, несмотря на свадьбу в декабре, пока не может воссоединиться со своей молодой женой
Об этом пишет издание Собеседник.
Оказывается, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич уже полгода женат на молодой израильтянке, и для него это уже четвертый брак.
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Отметим, что до этого Андрей Макаревич был женат на Наталье Голубь, Алле Голубкиной и Елене Макаревич.
Как известно, в декабре музыкант связал себя узами брака в Израиле с Эйнат Кляйн.
"Я ее (новую жену Макаревича) ни разу не видел и даже не уверен, что у них была свадьба", – откровенно признался друг музыканта Леонид Ярмольник.
На данный момент "молодожены" в разлуке, поскольку Эйнат Кляйн не успела вылететь в Российскую Федерацию до закрытия границ из-за пандемии китайского вируса.
"Я очень уважаю труд журналистов, я и сама в прошлом журналист, но считаю, что наша личная жизнь с Андреем должна оставаться личной, как это и было до недавнего времени", - ответила в комментарии журналистам молодая жена Макаревича.
До переезда в Израиль ее звали Инной Калининой и она долгое время жила в Киеве. В украинской столице девушка окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. А через время в качестве репатрианта переехала в Израиль.
Познакомилась она с Андреем Макаревичем во время одного из туристических туров.
Эйнат 36 лет, она на 30 лет младше мужа, говорит на 5 иностранных языках и очень самодостаточная женщина, бизнесвумен. На карантине она придумала себе новое хобби: девушка продает изысканное вино и устраивает онлайн-дегустации. Стоимость одной бутылки от 80 шекелей (около 600 гривен). Логотип проекта разработал и нарисовал Андрей Макаревич.
Напомним, Макаревич пожаловался на жизнь в России: "Меня раздражает, что...".
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