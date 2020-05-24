Жена известного украинского путешественника и телеведущего Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко показала, как проводит время на выходных

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала новое фото, на котором попозировала в стильных джинсах, кедах и черной кожанной куртке, под которую надела красную водолазку. Красотка была в солнцезащитных очках и на велосипеде, передает Politeka.net.

«Ну а у вас как воскресенье?))

P.s. Велолюбители, подскажите самые классные места, где катаетесь в Киеве😎», - обратилась Кучеренко к фолловерам.

Ее геолокация показала, что Александра была в парке на ВДНХ на проспекте Академика Глушкова.

«Какие шикарные ногииии! ❤️», «Клааас! Велосипед 👏👏👏», «Сашенька! На ВДНХ идеально кататься! Есть еще Пуща! Там замечательно, чистый воздух и немноголюдно», - пишут в сети.

Как известно, Александре Кучеренко 22 года. В 2016 году она стала обладательницей титула «Мисс Украина». Красотка ведет телепередачу «Звездный спорт» на канале ICTV. В 2019 году она вышла замуж за Дмитрия Комарова.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко устроила откровенную фотосессию в ванной. Модель позировала в одном белом халатике, который спустила с плеча. Звезда посветила шелковым телом, немного показав пикантные места.

Напомним, что Александра Кучеренко поразила домашним видом без макияжа: «Муж не балует?».

Как сообщала Politeka, Дмитрий Комаров показал, чем его балует молодая жена, аппетитное фото: "Не терпится...".

Также Politeka писала, что Александра Кучеренко в тесном топе устроила жаркие игры на полу: «Как же Диме повезло».