Модель Демі Роуз приміряла на спекотному фото стильний купальник з глибоким декольте

Цього разу молода знаменитість, яку також часто називають британською Кардашьян, поділилася в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці яскравим фото. Дівчина постала перед шанувальниками у гарячому вигляді. Чорний купальник з неймовірно глибоким декольте до пупка відразу привернув увагу фанатів, повідомляє Politeka.net.

Так, на яскравому фото молода модель з витончено укладеним волоссям захопила фоловерів своєю фігурою. Схоже, цього разу Демі вирішила відпочити, злегка це змінивши імідж.

«Купальник з моєї колекції з @isawitfirst 🦋🍃✨, - написала модель під постом.

Ось що відповіли фанати:

«🔥🔥🔥Ти дуже смачна, Демі», «🔥❤️❤Скільки в тобі спека, малятко», «🙌🙌🙌Як же ти хороша, ідеальна чертовка» «Можна, будь ласка, більше солодкого? «😍😍Ти як десерт на ніч😍😍», «Ідеально ідеально! ❤️❤️❤️», «Дитинко ❤️😂», «Я так сильно люблю тебе, Демі, що хотіла б з тобою проводити час або хоча б дай мені шанс», Поражаешь, маля так тебе люблю», «Чудовий вид 😍😘💋❤️🌹👅».

Схоже, дівчина знає, як привертати увагу шанувальників, адже найчастіше вона намагається робити це за допомогою нових літніх образів, які приміряє під час спекотних зйомок на пляжі або на природі. У соціальній мережі Instagram на сторінці Демі можна знайти безліч подібних і незвичайних кадрів із зіркою.

Раніше на одному з фото щаслива модель позувала в модному білосніжному купальнику з вирізом на спині і широким ременем під грудьми, вдало подчеркнувшим її пишні форми. Шкіра дівчини блищала від масла для засмаги, а сама вона без макіяжу підставила обличчя сонячним променям. Настільки ефектний кадр не залишив фанатів байдужими.

«Сонячна дитинко 🌞», - написала сама Демі під постом.

Ось що написали фанати:

«Привіт ти гарно виглядаєш», «Hot! 🤫», «Красуня, просто божественна», «Дівчина Бонда», «Чарівна пані 💋👌💋», «El 😍🌄🌅 Персики на заході 🌅🌄😍😎», «Дуже добре», «Міа Халіфа 2.0», «Ти виглядаєш як нова красуня Бонда», «OMG абсолютно чудова 🤪».

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