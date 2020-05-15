Звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова показала, как готовится к лету в условиях карантина
Об этом пишет Politeka.net.
Соответствующую публикацию российская актриса сделала в своем микроблоге Instagram.
В частности, Светлана Ходченкова показала своим подписчикам, как она занимается спортом перед началом съемочного сезона.
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"Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съемочному сезону не выходя из дома. Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег. Кардио делаю с утра примерно 20 минут", - подписала она свежий снимок в своем микроблоге.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и восхитились ее спортивными "формами".
"Вот откуда можно писать панораму Москвы", "Клевая фотка", "Какой вид из окна, прекрасно", "Я сзади догоняю", "Тут без слов", "Красавица", "И весь мир у ваших ног", "Выше облаков", "Вау!", "Потрясающие виды", - написали они в комментариях под снимком.
Ранее мы сообщали о том, что популярная российская актриса Светлана Ходченкова потрясла необычным фото, вернее необычным ракурсом.
Звезда фильмов "Квартал 95" будто бы смотрит в объектив через лампу. При этом сидит, согнув и прижав к груди ноги. Ходченкова приспустила рубашку на плечи и кинула дерзкий взгляд.
«Когда на 10й день карантина начинаешь обниматься с коленями», «Светлана ну нельзя быть на свете как красивой такой», «Колени можно трогать. Как там врачи говорят. Главное не трогать лицо. Хотя не уточнили чье», - пишут в комментариях многочисленные поклонники актрисы.
Напомним, звезда фильмов «Квартал 95» взбудоражила интимным видео с коллегой, сеть кипит: «Она безумна».
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