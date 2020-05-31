Відома тату-модель Джилл Харденер показала себе в образі Єви і розповіла про своє кохання

На красуні одягу не було зовсім, тільки виднілися різнокольорові кросівки. Джилл лежала на підлозі, показуючи свою п'яту точку і пишні груди, яку трохи прикрила рукою. Дівчина дивилася на DJ-пульт або програвач вінілових платівок. Волосся Харденер вирішила не збирати у хвіст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Минуло багато часу з тих пір, як я публікувала щось ню, але, чесно кажучи, це те, чим я займаюся весь час, коли немає камер. Це тоді, коли я відкрита і вільна. Я просто люблю це", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Люблю бути голим і вільним - це найкраще почуття. Я часто плаваю голий, і мій паркан досить низький, але чорт візьми", "добре виглядаєш, як завжди Джі", "Це дає мені більше дерев, ніж ця підлога", "Моє серце дме", "Більше цікаво бачити тебе на колодах", "Хороша деревина", "Ти ніколи не гола, коли носиш навушники", "Для чоловіків з сильним серцем".

Повідомлялося, що відома тату-модель Джилл Харденер показала свої вміння в ліжку.

На фото Джилл позує в трусиках і топі, розташувавшись на ліжку. Красуня лягла на спину і задерла одну ногу вище голови, демонструючи свою розтяжку. Красуня настільки захопилася позою, що дещо засвітила через це.

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