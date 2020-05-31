Известная тату-модель Джилл Харденер показала себя в образе Евы и рассказала о своей любви

На красотке одежды не было совсем, только виднелись разноцветные кроссовки. Джилл лежала на полу, показывая свою пятую точку и пышную грудь, которую немного прикрыла рукой. Девушка смотрела на DJ-пульт или проигрыватель виниловых пластинок. Волосы Харденер решила не собирать в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прошло много времени с тех пор, как я публиковала что-то ню, но, честно говоря, это то, чем я занимаюсь все время, когда нет камер. Это тогда, когда я открыта и свободна. Я просто люблю это", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Люблю это - быть голым и свободным - это лучшее чувство. Я часто плаваю голый, и мой забор довольно низок, но черт возьми", "Выглядишь хорошо, как всегда Джи", "Это дает мне больше дерева, чем этот пол", "Мое сердце дует", "Больше интересно видеть тебя на колодах", "Хорошая древесина", "Ты никогда не обнажена, когда носишь наушники", ""Для мужчин с сильным сердцем".

Сообщалось, что известная тату-модель Джилл Харденер показала свои умения в кровати.

На фото Джилл позирует в трусиках и топе, расположившись на кровати. Красавица легла на спину и задрала одну ногу выше головы, демонстрируя свою растяжку. Красотка настолько увлеклась позой, что кое- что засветила из-за этого.

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