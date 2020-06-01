У той час поки тиждень стартує з укріплення гривні по відношенню до долара, євро приготувався до шаленого стрибка

Згідно з даними Національного банку України, 1 червня 2020 року офіційний курс долара застигне на позначці 26,86 гривень за один "вічнозелений". Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Інша ситуація складається з європейською валютою, яка досягне 1 червня майже 30 гривень. Так, НБУ встановив курс на рівні 29,92 гривень за 1 євро. Це на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше ми повідомляли, українців попередили, до чого готуватися у перші дні червня. Аналітики впевнені, що країну чекає стабільний курс ще тиждень.

"Схоже, що вихід з кризи буде для бізнесу більш затяжним, ніж очікувалося. Тому ще тиждень збережеться нинішня стабільність на ринку. Але курс готівкового долара продовжить коливатися в коридорі 26,8 – 27,3 грн/долар в залежності від попиту та пропозиції валюти на міжбанку", - зазначає економіст Олександр Охріменко.

При цьому старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб зазначив, що через тиждень затишшя курс долара може незначно зрости.

«На найближчий тиждень курс долара до гривні залишиться поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,1 гривень», - розповів Іосуб.

Нагадаємо, червень знатно підбадьорить гривню, чого чекати від курсу в перший тиждень: «долар буде...».

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