Курс валют в Украине 30 мая заставит доллар и евро разойтись в разные стороны, гривна начнет масштабное наступление

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка.

Так, официальная стоимость доллара установлена на отметке 26,8685 гривен за одну купюру. Хотя днем ранее валюта торговалась по 26,9059 грн (-0,0374).

Противоположной будет ситуация с курсом евро, который сегодня будут отдавать по 29,9275 гривен. Днем ранее он стоил 29,6234 грн (+0,3041).

Вместе с тем национальный регулятор уточнил, что к средине прошлого дня доллар опустился до 26,8721 гривны за одну банкноту.

Как сообщалось ранее, украинцам рассказали, чего ждать от курса доллара в первую неделю июня. Свой прогноз по этому поводу озвучил аналитик Вадим Иосуб.

Эксперт ожидает, что курс "зеленого" будет расти. По его прогнозу, Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,2 грн.

Аналитик отметил, курс доллара в Украине начал демонстрировать устойчивую тенденцию к росту еще с прошлой среды. Ситуация изменилась только в четверг, когда гривна впервые за неделю немного укрепила свои позиции.

Эксперт добавил, что по курсу гривны ударило снижениее поступления выручки от продажи урожая прошлого года. И эта ситация еще продолжит влиять на снижение стабильности национальной валюты.

Напомним, доллар ошарашил резким скачком, курс валют расстроил украинцев: к чему готовиться.

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