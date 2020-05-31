Курс валют в Украине 31 мая разлетится в разные стороны, доллар решил бросить евро и полететь на дно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данный Национального банка Украины.

Так, доллар сегодня будет торговаться по 26,9059 гривен. Однако уже в понедельник валюта обвалится до 26,9685 гривен (-0,0374 грн).

При этом курс евро, согласно данным Нацбанка, наоборот – взвинтят до небывалых высот. Сегодня он будет торговаться по 29,6234 гривны, а уже в понедельник по 29,9275 грн (+0,3041 грн).

А вот российский рубль сегодня будет продаваться по 3,8036 за десятирублевую монету.

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Аналитики уверены, что нас ждет стабильный курс еще неделю, несмотря на то, что страна выходит из карантина.

"Похоже, что выход из кризиса будет для бизнеса более затяжным, чем ожидалось. Поэтому еще неделю сохранится нынешняя стабильность на рынке. Но курс наличного доллара продолжит колебаться в коридоре 26,8 – 27,3 грн/доллар в зависимости от спроса и предложения валюты на межбанке", - отмечает Александр Охрименко.

Похожий прогноз сделал и Олег Пендзин. По его словам, американскую валюту можно будет купить не больше чем за 27,5 гривен.

Более того, эксперты уверяют, что в первую неделю лета сохранится благоприятный период для покупки валюты, так как осенью ожидается значительный скачек "зеленого".

Эксперты считают, что до конца года курс гривны будет колебаться в районе 28-29 гривен за доллар. Конечно, если не произойдет никаких потрясений.

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