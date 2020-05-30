Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара в первую неделю июня

Свой прогноз по этому поводу озвучили эксперты изданию "Сегодня"

Аналитики уверены, что нас ждет стабильный курс еще неделю, несмотря на то, что страна выходит из карантина.

"Похоже, что выход из кризиса будет для бизнеса более затяжным, чем ожидалось. Поэтому еще неделю сохранится нынешняя стабильность на рынке. Но курс наличного доллара продолжит колебаться в коридоре 26,8 – 27,3 грн/доллар в зависимости от спроса и предложения валюты на межбанке", - отмечает Александр Охрименко.

Похожий прогноз сделал и Олег Пендзин. По его словам, американскую валюту можно будет купить не больше чем за 27,5 гривен.

Более того, эксперты уверяют, что в первую неделю лета сохранится благоприятный период для покупки валюты, так как осенью ожидается значительный скачек "зеленого".

Эксперты считают, что до конца года курс гривны будет колебаться в районе 28-29 гривен за доллар. Конечно, если не произойдет никаких потрясений.



Ранее, экономист Михаил Федоров предупредил, что национальная валюта может серьезно укрепиться по отношению к курсу доллара после того, как МВФ перечислит Украине денежный транш.

По его словам, в ближайшее время курс доллара может опуститься до отметки в 25 грн/$, а к концу 2020 года украинцев может ожидать курс на уровне 24 грн/$.

Напомним, доллар ошарашил резким скачком, курс валют расстроил украинцев: к чему готовиться.

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