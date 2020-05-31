Український хореограф, суддя відомих талант-шоу Влад Яма привітав Київ з днем народження
Як відомо, «свій» день столиця відзначає в останні вихідні травня, передає Politeka.net.
Багато артистів і знаменитості вже привітали Київ та його мешканців, до побажань приєднався хореограф Влад Яма.
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На своїй сторінці в Instagram він розмістив знімок в досить несподіваному і ефектному образі Білобога.
Влад відображений в бордовому піджаку, тримає в руках старовинний ліхтар.
Крім того, на обличчі Ями можна розгледіти світяться золотисті візерунки - без комп'ютерної обробки явно не обійшлося.
«У Києві я рівно половину свого життя. Колись він був недосяжною мрією, зараз - будинок. Живи, квітни і розвивайся!.. Всіх зі Святом!..💥🎁💥», - написала Яма.
Раніше ми повідомляли, зоряний суддя проекту "Танцюють всі" Влад Яма похвалився дружиною Ліліаною і дитиною, опублікувавши їх фото в Instagram.
Ліліана в незвичайному білій сукні-сорочки з корсетом на талії присіла поруч з малям, поцілувавши його в губки.
"Як же я мріяв про Сина!.. Спасибі", - підписав Влад.
Миле фото зібрав безліч коментарів: "Син Ваша копія", "Красиве фото і син красень. Ну тепер ще потрібна і дівчинка", "Красавчик!!!! Хоч тільки профіль видно, але все одно красотун", "Які вони красиві у вас", "Про що можна мріяти, коли щастя поруч".
Нагадаємо, Влад Яма вперше показав маленького сина, дружина не стрималася: "Ваша копія".
Як повідомляла Politeka, фото молодого Влада Ями з сімейством викликало фурор в мережі: "Був наречений ще той".