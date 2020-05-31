Чоловік Регіни Тодоренко російський музикант Влад Топалов показав синочка, однак не дає висловитися шанувальникам
Після гучного скандалу, в який влучила українська провідна Регіна Тодоренко на тему домашнього насильства, подружжя накрив шквал критики. Влад Топалов у всьому підтримав дружину, проте не впорався з великою напругою і став грубіянити людям, матюкатися і вести себе неадекватно в соцмережі. Це викликало ще більше обурення серед людей і співакові нічого не залишилося робити, як сховатися від гніву росіян і закрити можливість коментування своїх постів в Instagram, повідомляє Politeka.net
На новому фото артист сфотографувався з помітно подорослішалим сином Майклом. Топалов зробив селфи, тримаючи дитину на руках.
«Доброго всім неділі♥️🙏🏻 дивимося кіно і слухаємо дощ.....) 🌧"» - підписав знімок артист, проте висловитися не дав.
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Раніше ми повідомляли, відомий астролог Дмитро Єрмолаєв розповів про важкий період у житті Регіни - "транзит 7,5 років Саде-Саті, який вважається найбільшим періодом у житті людини за мірками індійської астрології Джйотиш, що несе за собою жахливі лиха і втрати".
Як повідомляла Politeka, на Топалова обрушилося раптове горе, Тодоренко розкрила деталі: "Пішов з життя...".
Також Politeka писала, що нова біда звалилася на сім'ю Тодоренко і Топалова: "зустрічається вкрай рідко...".