Чоловік Регіни Тодоренко російський музикант Влад Топалов показав синочка, однак не дає висловитися шанувальникам

Після гучного скандалу, в який влучила українська провідна Регіна Тодоренко на тему домашнього насильства, подружжя накрив шквал критики. Влад Топалов у всьому підтримав дружину, проте не впорався з великою напругою і став грубіянити людям, матюкатися і вести себе неадекватно в соцмережі. Це викликало ще більше обурення серед людей і співакові нічого не залишилося робити, як сховатися від гніву росіян і закрити можливість коментування своїх постів в Instagram, повідомляє Politeka.net

На новому фото артист сфотографувався з помітно подорослішалим сином Майклом. Топалов зробив селфи, тримаючи дитину на руках.

«Доброго всім неділі♥️🙏🏻 дивимося кіно і слухаємо дощ.....) 🌧"» - підписав знімок артист, проте висловитися не дав.

Раніше ми повідомляли, відомий астролог Дмитро Єрмолаєв розповів про важкий період у житті Регіни - "транзит 7,5 років Саде-Саті, який вважається найбільшим періодом у житті людини за мірками індійської астрології Джйотиш, що несе за собою жахливі лиха і втрати".

Як повідомляла Politeka, на Топалова обрушилося раптове горе, Тодоренко розкрила деталі: "Пішов з життя...".

Також Politeka писала, що нова біда звалилася на сім'ю Тодоренко і Топалова: "зустрічається вкрай рідко...".