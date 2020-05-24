Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала полуторагодовалого сына Майкла и обратилась к поклонникам с просьбой

Как сообщает Politeka.net, трогательное фото она разместила на своей странице в Instagram.

Тодоренко сфотографировался с маленьким сыном во время поездки на яхте. На заднем плане можно заметить море и брызги воды.

Телеведущая в белой рубашке нежно обняла полуторагодовалого Майкла и поцеловала в головку. Рукой она также закрыла личико ребенку.

В подписи к фото Тодоренко поразмышляла на тему разводов и о том, с кем должны оставаться дети после того, как их родители разойдутся.

" Несколько дней я нахожусь в состоянии шока после услышанной истории", - начала свою длинную публикацию телеведущая.

Напомним, что украинская ведущая вляпалась в скандал во время прямого эфира со своим мужем.

Тогда речь зашла о домашнем насилии. Сама Тодоренко заявила о том, то девушки не думают, почему становятся жертвами домашнего насилия.

Ведущая сказала следующую фразу: «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?».

Пользователи сети стали писать супругам комментарии, настаивая, что они не правы и даже переходили на оскорбления.

В ответ Регина записала видео, на котором сообщила, что неправильно выразилась. А несколько часов назад сделала очередной пост, в котором извинилась.

"Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие»", - написала Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе