Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала полуторагодовалого сына Майкла и обратилась к поклонникам с просьбой
Как сообщает Politeka.net, трогательное фото она разместила на своей странице в Instagram.
Тодоренко сфотографировался с маленьким сыном во время поездки на яхте. На заднем плане можно заметить море и брызги воды.
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Телеведущая в белой рубашке нежно обняла полуторагодовалого Майкла и поцеловала в головку. Рукой она также закрыла личико ребенку.
В подписи к фото Тодоренко поразмышляла на тему разводов и о том, с кем должны оставаться дети после того, как их родители разойдутся.
" Несколько дней я нахожусь в состоянии шока после услышанной истории", - начала свою длинную публикацию телеведущая.
Напомним, что украинская ведущая вляпалась в скандал во время прямого эфира со своим мужем.
Тогда речь зашла о домашнем насилии. Сама Тодоренко заявила о том, то девушки не думают, почему становятся жертвами домашнего насилия.
Ведущая сказала следующую фразу: «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?».
Пользователи сети стали писать супругам комментарии, настаивая, что они не правы и даже переходили на оскорбления.
В ответ Регина записала видео, на котором сообщила, что неправильно выразилась. А несколько часов назад сделала очередной пост, в котором извинилась.
"Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие»", - написала Тодоренко.
Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания
А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе