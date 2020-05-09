Скандальная Регина Тодоренко сейчас переживает не самый лучший отрезок в жизни

Об этом рассказал астролог Дмитрий Ермолаев, пишут Дни.

По его словам, совсем недавно у телеведущей началось тяжелое время.

А именно – транзит 7,5 лет Садэ-Сати, который считается страшнейшим периодом в жизни человека по меркам индийской астрологии Джйотиш, несущий за собой ужасные беды и потери (как раз недавно Регина лишилась крупных рекламных контрактов и опозорилась в социальных сетях из-за длинного языка).

Как рассказывает Ермолаев, Регина Тодоренко по гороскопу – Лунный Водолей, а это говорит о добром сердце. Но во втором астрологическом доме (который отвечает за речь и язык) находится Марс, а это означает, что язык – ее главный враг.

У ее супруга Влада Топалова Венера находится в Деве в падении, что вызывает проблемы с наркотиками и алкоголем. Но, несмотря на это, Марс с Венерой у популярного российского певца находятся в Деве, а такое соединение говорит о безграничном таланте человека и о его сексуальности.

Известный астролог Дмитрий Ермолаев не сомневается, что у Тодоренко и Топалова прекрасная астрологическая совместимость, которая встречается крайне редко, что объясняет их действительно счастливую совместную жизнь. И что еще очень важно – у звездной пары на редкость идеальная сексуальная совместимость, что стало фундаментом их крепкого союза, несмотря на все внешние обстоятельства.

Как сообщалось ранее, телеведущая Регина Тодоренко оскандалилась в сети во время прямого эфира с мужем, Владом Топаловым.

Людей очень возмутили слова супругов о домашнем насилии. В частности Регина Тодоренко сказала следующее: «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?».

Пользователи сети стали писать супругам комментарии, настаивая, что они не правы и даже переходили на оскорбления.

В ответ Регина записала видео, на котором сообщила, что неправильно выразилась. А несколько часов назад сделала очередной пост, в котором извинилась.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

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