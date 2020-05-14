Пользователи неприятно удивлены резкостью певца Влада Топалова. По-видимому, сказался громкий скандал с его женой, артисткой Региной Тодоренко

Так, после опрометчивых высказываний, что женщины сами виноваты в семейном насилии, на Регину нахлынул шквал критики - звезда лишилась не только спокойного сна, но и крупных рекламных контрактов. Стоит отдать должное Топалову, он поддерживал жену, как мог, и даже обратился к хейтерам в Инстаграм.

"А вам, великие умы современности, ораторы, гении... создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать-говорите уже мне. Оставьте хрупкую девочку в покое. Она достаточно настрадалась и нарыдалась... Я надеюсь, что оскорбляя меня вам станет чуть легче и вы сможете истинно собой гордиться!", - писал Влад.

По-видимому, напряжение все же было велико. Многих поклонников удивило, что певец стал хамить людям, материться и вести себя неадекватно в соцсети.

Тодоренко раскрыла правду, что же такого произошло с ее мужем. Оказывается, причина не только в ее недавнем жестком "промахе".

«Влад — очень импульсивный человек. И он сильно переживает. Так совпало, что у Влада в тот момент ушел из жизни очень близкий друг, он это болезненно переживал. Это был очень нервный и эмоционально трудный для него период, на многие вещи он тяжело реагировал. Короче, все непросто. Но я бы не хотела за него говорить, посчитаете нужным, сами у него спросите», — отметила Тодоренко в интервью с «Медузой».

Ранее мы сообщали, известный астролог Дмитрий Ермолаев поведал о тяжелом периоде в жизни Регины - "транзит 7,5 лет Садэ-Сати, который считается страшнейшим периодом в жизни человека по меркам индийской астрологии Джйотиш, несущий за собой ужасные беды и потери".

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе