Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак похвалилася досягненнями свого сина Платона

Як повідомляє Politeka.net, вона зняла відеоролик, який опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - скрольте сторінку вниз).

"Вивчили!!!! Гордість-гордість❤️❤️❤️", - підписала Ксенія Собчак.

Як можна помітити на відео, трирічний Платон вже помітно підріс і читає напам'ять вірш Михайла Лєрмонтова "Біліє парус одинокий". Зіркова мама час від часу підказує хлопчикові початок рядка, але він і сам добре справляється, читає голосно і з виразом.

Користувачі соціальної мережі оцінили старання Платона в коментарях:

"Гарненький, копія ваш тато🤗"; "Янголятко❤️❤️❤️"; "Красунчик😍😍😍😍😍🤭"; "такий Солодкий"; "Молодець Платоша)"; "Розумниця"; "Хвилюється, молодець"; "Розумниця! Який чарівний хлопчик"; "🤗 Смышленыш😍"; "Віторган вилитий"; "Така лапа, молодець малюк, так зворушливо розповів ☺️👍".

Варто відзначити, що в 2019 році Ксенія Собчак розлучилася з батьком дитини - російським актором Максимом Віторганом. Приводом став роман телеведучої з режисером Костянтином Богомоловим, за якого вона незабаром вийшла заміж. За словами Ксенії Собчак, вона не шкодує про шлюб і підтримує з колишнім чоловіком хороші стосунки заради Платона.

Нагадаємо, що новий чоловік Собчак Богомолов зробив термінове заяву, дізнавшись про діагноз екс-дружини: «тест показав…».

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