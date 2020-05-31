39-річна бразильська супермодель, колишня ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо захопила яскравими пляжними образами

Красуня зібрала воєдино найбільш гарячі кадри для журналу Elle, поділившись видеонарізкою у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Так, Амбросіо без тіні збентеження покрутилася перед камерою в крихітних бікіні. На деяких кадрах модель і зовсім позбулася ліфчика, прикривши пружний бюст рукою. На інших знімках модель натягнула білий топ, намочивши тонку тканину, крізь яку блиснула чарівними вигинами і округлостями.

Жаркі моменти, безумовно, не могли залишити армію шанувальників байдужою. Менше ніж за півдня фото оцінили більше сотні тисяч користувачів, які не скупилися на компліменти в коментарях.

"Прекрасне тіло ☀️☀️☀️"

"Така класна"

"Досконалість 💥"

"Яка богиня💫❤️"

"Справжнє бразильське тіло🔥💚"

"Абсолютно навічно і приголомшливо ❤️"

"Це відмінне відео, і я бажаю тобі відмінної суботи, дорога Алессандра.☀️😘🌺"

"Так гаряче🔥🔥🔥Королева😈"

Раніше ми повідомляли, Алессандра похвалилася ідеальною фігурою в синьому купальнику. Зірка повернулася до камери боком, заклично випнувши "м'яке місце". Амбросіо стояла в променях сонця біля басейну, вхопившись руками за волосся. Модель вигнула спинку і наситила публіку своєю пристрастю на цьому відвертому знімку.

Крім того, ми розповідали, як Амбросіо в чорному купальнику і стильному капелюшку позувала на пляжі. Дівчина сиділа на піску, зігнувши ноги в колінах. Її обличчя осяяла щаслива усмішка.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно