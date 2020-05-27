Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, показала красивое тело в бикини

Шикарная звездочка предстала в соблазнительном образе возле своего бассейна, пишет Politeka.net.

Модель похвасталась стройным телом, а в частности, идеальными изгибами, в крохотном синем бикини.

Амбросио встала к камере полубоком и сверкнула самими сочными местами, а именно - упругими ягодицами. Красотка сделала акцент на эту часть тела также тем, что натянула плавки выше бедер.

Модель немного выгнулась, выставив вперед длинную ножку. Она приподняла голову к небу и немного прикоснулась к волосам.

Дополнили образ - различные аксессуары.

На одном из кадров модель повернулась и наклонилась к камере. Алессандра улыбалась и держала в руке охлаждающий коктейль.

За 13 часов пост собрал более 150 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли красотку великолепной и пожелали ей хорошего отдыха.

Сейчас на страницу модели подписаны 10,3 миллионов пользователей, которые активно комментируют каждый ее пост и пишут массу комментариев.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио опубликовала архивное фото, снятое на красной дорожке в Каннах. Красотка надела прозрачное платье с открытой спиной.

Особое внимание привлекло большое декольте наряда, грудь из которого едва не выпала.

Напомним также, что Алессандра Амбросио позировала в золотистом бикини.

Купальник держался на тонких бретельках, он натянулся на сочных прелестях. Посередине был пикантный вырез с завязками из бусинок. А плавки-бикини настолько малы, что едва скрывали самое интимное.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»