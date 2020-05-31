Переможниця шоу «Холостяк» з Максимом Михайлюком Даша Ульянова показала провокаційний кадр

Знімок досить відвертого характеру молода гімнастка Даша розмістила на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На ньому вона позує повністю оголеною, застигнувши в шпагаті. І хоча її тіло прикриває недбало накинутий верхній одяг, все одно погляду відкриваються стрункі довгі ноги і апетитна фігура дівчини.

Фоловери в захваті. Вони миттєво відреагували на знімок масою захоплених коментарів.

«Фотка бомба!», « Зі скількох років почала займатися? дуже красиво😻❤️», «Дуже шикарна 🔥😍😍», «Ух яка фігура», «Боже, як гарно😍😍😍😍», «Красуня», «Богиня», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що не так давно пройшов скандальний фінал 10 сезону шоу "Холостяк". За серце головного героя Максима Михайлюка до останнього боролися дві дівчини: Дар'я Ульянова і Дана Оханская.

У пост-шоу Ульянова зізналася, що вони з Максом не залишилися парою після фіналу. Молоді люди розлучилися через три тижні після завершення зйомок, коли Макс зізнався обраниці, що у нього були відносини з іншою учасницею проекту.

Даша не змогла пробачити зраду чоловіка.

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