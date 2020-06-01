Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато підкорила жарким фото з пляжу

Красуня опублікувала гаряче фото в своєму сторіз Instagram, пише Politeka.net. В кадрі Амато була не одна, а разом зі своєю подружкою. Обидві стали на коліна біля води.

Мокра брюнеточка позувала в чорному купальнику, який обтягнув її красиві форми. Великі груди підняв вгору ліфчик на тонких бретельках. Плавки мали розрізи з боків, що додавало пікантності образу.

Ніколь злегка розставила ноги та притулилася грудьми до подруги.

Модель схопилася за локон мокрого волосся і грайливо покрутила його в руках.

При цьому важко не помітити красиві очі, яким надала акценту туш.

Оскільки знімок був оприлюднений в сторіз, він не зміг зібрати тисячі лайків та багато коментарів, як це зазвичай буває. Однак, можна з упевненістю сказати, що модель отримала масу компліментів в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Ніколь Амато продемонструвала пишні форми в маленькому синьому бікіні. Крихітний ліфчик обтягнув пишні груди, прикривши лише найінтимніше.

Трикутники тканини трималися на тонких бретельках, які ніби вп'ялися в тіло зірки. Зверху вона одягла топ на блискавці.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато постала в тісному чорному топі, який підкреслив її принади. Груди у вбранні виглядали досить спокусливо.

Зірка провела камерою поряд з тілом і показала пружні сідниці в чорних трусиках-бікіні.

Нагадаємо також, що Ніколь Амато постала в обтягуючому костюмі, який підкреслив всі її вигини й пишні форми.

Модель позувала на березі моря, вигнувшись, стоячи на одній нозі.

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