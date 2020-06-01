Известная американская фитнес-модель Николь Амато покорила жарким фото с пляжа

Красотка опубликовала горячее фото в своем сториз Инстаграм, пишет Politeka.net. В кадре Амато была не одна, а вместе со своей подружкой. Обе встали на колени возле воды.

Мокрая брюнеточка позировала в черном купальнике, который обтянул ее красивые формы. Большую грудь поднял вверх лифчик на тонких бретельках. Плавки имели разрезы по бокам, что придавало образу пикантности.

Николь слегка расставила ноги и прижалась грудью к подруге.

Модель схватилась за прядь мокрых волос и игриво покрутила ее в руках.

При этом трудно не заметить красивые глаза, которым придала акцента тушь.

Поскольку снимок был обнародован в сториз, он не смог собрать тысячи лайков и комментариев, как это обычно бывает. Однако, можно с уверенностью сказать, что модель получила массу комплиментов в личные сообщения.

Напомним, Николь Амато продемонстрировала пышные формы в маленьком синем бикини. Крохотный лифчик обтянул пышную грудь, прикрыв лишь самое интимное.

Треугольники ткани держались на тонких бретельках, которые будто впились в тело звезды. Сверху она надела топ на молнии.

Ранее сообщалось, что Николь Амато предстала в тесном черном топе, который подчеркнул ее прелести. Грудь в наряде смотрелась довольно соблазнительно.

Звезда провела камерой рядом с телом и показала упругие ягодицы в черных трусиках-бикини.

Напомним также, что Николь Амато предстала в обтягивающем костюме, который подчеркнул все ее изгибы и пышные формы.

Модель позировала на берегу моря, выгнувшись, стоя на одной ноге.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу: "Великолепно"

Также Politeka писала о том, что знаменитая фитнес-модель свела с ума рельефами в блестящем бикини: "Идеал"