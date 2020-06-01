Известная американская фитнес-модель Николь Амато покорила жарким фото с пляжа 

Красотка опубликовала горячее фото в своем сториз Инстаграм, пишет Politeka.net. В кадре Амато была не одна, а вместе со своей подружкой. Обе встали на колени возле воды.

Мокрая брюнеточка позировала в черном купальнике, который обтянул ее красивые формы. Большую грудь поднял вверх лифчик на тонких бретельках. Плавки имели разрезы по бокам, что придавало образу пикантности. 

Николь слегка расставила ноги и прижалась грудью к подруге. 

Модель схватилась за прядь  мокрых волос и игриво покрутила ее в руках.  

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При этом трудно не заметить красивые глаза, которым придала акцента тушь. 

Поскольку снимок был обнародован в сториз, он не смог собрать тысячи лайков и комментариев, как это обычно бывает. Однако, можно с уверенностью сказать, что модель получила массу комплиментов в личные сообщения. 

Напомним, Николь Амато продемонстрировала пышные формы в маленьком синем бикини.  Крохотный лифчик обтянул пышную грудь, прикрыв лишь самое интимное. 

Треугольники ткани держались на тонких бретельках, которые будто впились в тело звезды. Сверху она надела топ на молнии. 

Ранее сообщалось, что Николь Амато предстала в тесном черном топе, который подчеркнул ее прелести. Грудь в наряде смотрелась довольно соблазнительно. 

Звезда провела камерой рядом с телом и показала упругие ягодицы в черных трусиках-бикини.

Напомним также, что Николь Амато предстала в обтягивающем костюме, который подчеркнул все ее изгибы и пышные формы.

Модель позировала на берегу моря, выгнувшись, стоя на одной ноге. 

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