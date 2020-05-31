Зірки студії «Квартал 95» Олена Кравець, Юрій Крапов і Степан Казанін розповіли про улюблені місця в Києві

Артисти колективу, який сформувався в Кривому Розі, переїхали в Київ багато років тому і з тих пір живуть у столиці. З нагоди Дня міста зірки вирішили розповісти про свої улюблені місця у Києві. Їх розповіді з'явилися в Instagram «Кварталу», пише Politeka.net.

Так, Кравець зізналася, що любить вулицю Шота Руставелі.

«Не знаю чому. Затишна дуже, красива архітектура, старі будинки - кожен з «характером» своїм. І в той же час вона досить сучасна. Там вечорами завжди багато молоді, а ще розташовані мої улюблені ресторанчики і бари», - розповіла зірка.

Її розповідь супроводжується чорно-білою фотографією, на якій артистка позує на вулиці в короткій сукні з дрібних паєток.

У свою чергу, Крапов назвав себе фанатом району Оболонь, в якому він живе.

«Дуже подобається це район з його широкими, вільними вулицями. І, до речі, я завжди хотів жити на великій річці. Тільки тут ловлю троянду вітрів по запаху Дніпра і свіжого хліба», - зізнався артист.

На опублікованій фотографії він позує зі своїми дружиною і сином, при цьому вся сім'я виглядає дуже щасливою.

Степан Казанін розповів, що дуже любить оглядовий майданчик, де стоїть пам'ятник Леоніду Бикову.

«По-перше, це один з улюблених моїх акторів, а легендарний фільм «У бій йдуть одні старі» я дивився нескінченну кількість разів. По-друге, звідти відкривається чудовий вид на Лівий берег Києва», - пояснив артист.

На опублікованій в пості фотографії він зі своєю сім'єю позує на тлі Дніпра.

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