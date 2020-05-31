Звезды студии «Квартал 95» Елена Кравец, Юрий Крапов и Степан Казанин рассказали о любимых местах в Киеве

Артисты коллектива, который изначально сформировался в Кривом Роге, переехали в Киев много лет назад и с тех пор живут в столице. По случаю Дня города звезды решили рассказать о своих любимых местах в Киеве. Их рассказы появились в Инстаграм «Квартала», пишет Politeka.net.

Так, Кравец призналась, что любит улицу Шота Руставели.

«Не знаю почему. Уютная очень, красивая архитектура, старые дома - каждый с «характером» своим. И в то же время она достаточно современная. Там по вечерам всегда много молодежи, а еще расположены мои любимые ресторанчики и бары», - рассказала звезда.

Ее рассказ сопровождается черно-белой фотографией, на которой артистка позирует на улице в коротком платье из мелких пайеток.

В свою очередь, Крапов назвал себя фанатом района Оболонь, в котором он живет.

«Очень нравится этот район с его широкими, свободными улицами. И, кстати, я всегда хотел жить на большой реке. Только здесь ловлю розу ветров по запаху Днепра и свежего хлеба», - признался артист.

На опубликованной фотографии он позирует со своими женой и сыном, при этом вся семья выглядит очень счастливой.

Степан Казанин рассказал, что очень любит смотровую площадку, где стоит памятник Леониду Быкову.

«Во-первых, это один из любимых моих актеров, а легендарный фильм «В бой идут одни старики» я смотрел бесконечное количество раз. Во-вторых, оттуда открывается великолепный вид на Левый берег Киева», - пояснил артист.

На опубликованной в посте фотографии он со своей семьей позирует на фоне Днепра.

Напомним, Кравец, Кошевой, Осадчая и Монатик удивили смелыми образами на съемках "Квартала 95".

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" огорошил откровением о семейной жизни.

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" стала певицей, покорив своим талантом даже Бабкина.