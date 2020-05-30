Ката Осадчая восхитила поклонников экспериментом с образом для шоу, компанию ей составили Елена Кравец и Сергей Бабкин

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала новый "карантинный" лук для программы "Светская жизнь" и "95 Квартал". На личной странице проэкта в Instagram ведущая показала стильный нюдовый костюм и дополнила образ шляпой и маской в тон.

На других фото, компанию ей составили украинские знаменитости.

Украинская телеведущая показала новый образ, в котором ей предстоит работать на съемках нового выпуска программы "Светская жизнь". На собственном примере знаменитость продемонстрировала, что даже во время масочного режима можно оставаться стильной. Для нового эпизода шоу ведущая выбрала бежевый костюм, "лодочки" на каблуках и шляпу.

Также, ведущая позировала: с певцом Сергеем Бабкиным, который появился в стильном костюме-тройке цвета хаки; с юмористкой и актрисой Еленой Кравец из "95 Квартала", которая выбрала черный брючный костюм и белый пиджак необычного кроя; с популярным артистом Монатиком, позирующим в голубом наряде оверсайз и белых кедах; с беременной Тарабаровой, которая предстала в образе черно-белого цвета и Кошевым. Примечательно, что знаменитости стояли довольно далеко друг от друга - где-то на расстоянии метра. О своем муже Горбунове она напрочь забыла.

На своей инстаграм-страничке Осадчая также опубликовала пару новых фото. Судя по фону на фотографиях, снимки сделаны на площадке программы.

Пользователи сети сразу начали комментировать образы звезд, множество комплиментов получила именно Осадчая.



"🤩😍😎 загадочная и невероятная. Почему-то сразу на ум пришла ассоциация с бондианою, или настоящим Индианом Джонсом🥰", "

Стильная Катюша!👌🏻👌🏻👌🏻", "У Кати образ шикарный👍😊", " Катя ты прелесть😘".

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