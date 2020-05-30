Известный украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", раскрыл семейные тайны
Евгений поговорил с ведущей "Экзамена" Машей Ефросининой и рассказал много о том, как живет с тремя женщинами - женой и двумя дочками. Кошевой отметил, что его называют "красавчиком" и подтвердил, что "Как будто из дурдома вышел". Ведущая не поверила, что дома комика называют братан. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку "Квартал 95".
"Когда у папы одни девочки. Как Евгений Кошевой живет в женском царстве и каким основным правилам Женя учит своих дочек. Откровенно о семье, дружбе и "Квартал 95" - на экзамене у Маши Ефросининой", - подписали кадры.
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Фанаты посмотрели видео более 30 тысяч раз и написали несколько комментариев:
"Очень хорошее интервью", "Очень откровенно и правдиво. Красавчик", "Лысый, привет".
Сообщалось, что актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой высказался о своем патриотизме.
"Когда все кричат: "Учите украинский язык!" Да я знаю украинский язык. Вопрос не в языке, вопрос в людях, которые придумали проблему. Я всю жизнь говорил на русском языке, я прожил на Донбассе 15 лет, я знаю украинский язык практически досконально", - отметил Кошевой.
По его мнению, не важно на каком языке говорит украинец и привел в пример украинских политиков, которые разговаривают с "непонятным акцентом".
Напомним, Кошевой из «Квартал 95» покрасовался перед камерой в аксессуаре Кравец
А еще Politeka писала, что жена Кошевого из «Квартал 95» засветила их младшую дочь за странным занятием
Также Politeka сообщала, что Евгений Кошевой из Квартал 95 ошеломил украинцев изменениями во внешности