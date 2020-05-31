Колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко показала запальний танець на кухні

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала відеоролик на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - скрольте вниз).

Співачка, яка тепер виступає під псевдонімом DJ Nana, любить танцювати і часто влаштовує танці в самих різних місцях. На цей раз Анастасія Кумейко вирішила продемонструвати кілька відвертих рухів на кухні. Вона спокусливо притискається до холодильника і згинається перед ним, випнувши п'яту точку, а потім на ходу трясе своїм бюстом.

Окремо варто відзначити зовнішній вигляд артистки. Для відео вона вбралася по-домашньому: чорний халат і обруч для волосся у вигляді вушок Міні-Маус. Під очима в неї можна помітити косметичні патчі.

Користувачі соціальної мережі оцінили танці Анастасії Кумейко і залишили багато коментарів:

"Улюблені танці"; "Як же я давно не бачив Настю у холодильника!!!😳 Як же я нудьгував!!! Нехай навіть з цими штуками під очима, але так танцювати!!!🔥"; "Завжди в русі 😘 Браво, Настя"; "Сама класна Міні-Маус👍😂❤️".

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