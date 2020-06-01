Зірок українського кіно зовсім не можна викинути з голови, якщо хоча б один раз їх побачив
Давайте згадаємо про тих, красунь, які запам'яталися глядачеві в українських фільмах і не тільки, передає Politeka.net.
Відомі актриси Ольга і Наталія Сумська. Дві сестри - дві відомі красуні, які активно знімаються у фільмах і серіалах українського виробництва.
Одна з останніх ролей Ольги в серіалі "Кріпосна", а Наталі - "Слуга народу".
Шпагат без одягу і сорому: переможниця "Холостяка" пустилася у всі тяжкі, пікантні кадри
Бунт спалахнув на українському кордоні, люди перевертають машини: деталі і кадри конфлікту
Остапчук без сорому розповів пікантні деталі життя з новою коханкою: "Вранці ми..."
Підступний циклон вдарить по більшості областей, погода в Україні різко зміниться: кому не пощастить
Instagram-блогер, яка отримала велику популярність після виходу серіалу "Школа", Єлизавета Василенко, продовжує акторську кар'єру. Зокрема, у 2019 році зірка отримала невелику роль в українському фільмі «Давай танцюй!». Дівчині всього 21 рік, тому, можливо, її чекає ще багато ролей.
Справжня красуня Анна Кошмал здобула популярність завдяки ролі Жені Ковальової в телесеріалі «Свати». Дівчина двічі була номінована на українську телевізійну премію «Телетріумф». Вона активно знімається у фільмах і серіалах українського виробництва.
Хоча і Світлана Ходченкова є російською актрисою, вона багато разів знімалася у фільмах української "Студії Квартал 95". Так, зірку можна побачити в картинах: "Любов у великому місті", "Службовий роман. Наш час" і "8 перших побачень".
Французька актриса і модель Ольга Куриленко не знімається в українських фільмах, але варто її згадки, адже родом вона з нашої країни. Зірка підкорила глядачів, насамперед роллю дівчини агента 007 Джеймса Бонда.
Такої ж згадки варта і Міла Йовович. Зірка не знімається в нашому кіно, але родом вона з Києва.
Нагадаємо, юна зірка "Школи" кокетливо спустила кофту і побешкетувала з льодяником
Також Politeka повідомляла, чарівна зірка «Школи» підкорила ніжним чином на заході сонця
А ще Politeka писала, чарівна зірка «Школи» підкорила ніжним чином на заході сонця