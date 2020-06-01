Зірок українського кіно зовсім не можна викинути з голови, якщо хоча б один раз їх побачив

Давайте згадаємо про тих, красунь, які запам'яталися глядачеві в українських фільмах і не тільки, передає Politeka.net.

Відомі актриси Ольга і Наталія Сумська. Дві сестри - дві відомі красуні, які активно знімаються у фільмах і серіалах українського виробництва.

Одна з останніх ролей Ольги в серіалі "Кріпосна", а Наталі - "Слуга народу".

Instagram-блогер, яка отримала велику популярність після виходу серіалу "Школа", Єлизавета Василенко, продовжує акторську кар'єру. Зокрема, у 2019 році зірка отримала невелику роль в українському фільмі «Давай танцюй!». Дівчині всього 21 рік, тому, можливо, її чекає ще багато ролей.

Справжня красуня Анна Кошмал здобула популярність завдяки ролі Жені Ковальової в телесеріалі «Свати». Дівчина двічі була номінована на українську телевізійну премію «Телетріумф». Вона активно знімається у фільмах і серіалах українського виробництва.

Хоча і Світлана Ходченкова є російською актрисою, вона багато разів знімалася у фільмах української "Студії Квартал 95". Так, зірку можна побачити в картинах: "Любов у великому місті", "Службовий роман. Наш час" і "8 перших побачень".

Французька актриса і модель Ольга Куриленко не знімається в українських фільмах, але варто її згадки, адже родом вона з нашої країни. Зірка підкорила глядачів, насамперед роллю дівчини агента 007 Джеймса Бонда.

Такої ж згадки варта і Міла Йовович. Зірка не знімається в нашому кіно, але родом вона з Києва.

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