Звезд украинского кино совершенно нельзя выкинуть из головы, если хотя бы один раз их увидел

Давайте вспомним о тех, красотках, которые запомнились зрителю в украинских фильмах и не только, передает Politeka.net.

Известные актрисы Ольга и Наталья Сумская. Две сестры - две известные красавицы, которые активно снимаются в фильмах и сериалах украинского производства.

Одна из последних ролей Ольги в сериале "Крепостная", а Натальи - "Слуга народа".

Инстаграм-блогер, которая получила большую популярность после выхода сериала "Школа", Елизавета Василенко, продолжает актерскую карьеру. В частности, в 2019 году звезда получила небольшую роль в украинском фильме «Давай танцюй!». Девушке всего 21 год, поэтому, возможно, ее ждет еще много ролей.

Настоящая красотка Анна Кошмал получила известность, благодаря роли Жени Ковалевой в телесериале «Сваты». Девушка дважды была номинирована на украинскую телевизионную премию «Телетриумф». Она активно снимается в фильмах и сериалах украинского производства.

Хотя и Светлана Ходченкова является российской актрисой, она много раз снималась в фильмах украинской "Студии Квартал 95". Так, звезду можно увидеть в картинах: "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время" и "8 первых свиданий".

Французская актриса и модель Ольга Куриленко не снимается у украинских фильмах, но стоит упоминания, ведь родом она из нашей страны. Звезда покорила зрителей, прежде всего ролью девушки агента 007 Джеймса Бонда.

Такого же упоминания стоит и Мила Йовович. Звезда не снимается в нашем кино, но родом она из Киева.

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