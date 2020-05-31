Фітнес-модель Ана Чері знову розбурхала мережу своєю пишною красою

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram, знаменитість частенько викладає знімки досить відвертого характеру. Дівчина тримає себе в формі, займається тренуваннями, правильно харчується, а також любить без сорому демонструвати свої спокусливі форми у всій красі.

Напередодні літа Ана з'явилася перед усіма у довгій квітчастій сукні з вирізом на нозі. Наряд повністю обтягнув соковиту фігуру моделі і здається, що тканина ось-ось лусне.

За 8 годин новий знімок зібрав понад 85 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

Фолловери пишуть, що модель прекрасна, як завжди.

«Сама чарівність», «Бомбическая фігура», «Ви прекрасні», «Виходь за мене заміж», - пишуть люди.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері вразила вибором ідеального образу під час своїх палких фотосесій на природі.

Дівчина абсолютно не соромиться тісних форм і любить дивувати найбільш вдалими кадрами.

Зірка з'явилася в жаркому купальнику яскраво-золотистого відтінку, який зовсім не приховував пишні форми.

Нагадаємо, розкута Ана Чері зіграла в твістер в одній білизні і показала зайве.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері довела до божевілля пишними формами в хижій білизні.

Також Politeka писала, що мокра Ана Чері без зайвих сумнівів розв'язала бікіні і показала все.