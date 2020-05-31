Фітнес-модель Ана Чері знову розбурхала мережу своєю пишною красою
Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram, знаменитість частенько викладає знімки досить відвертого характеру. Дівчина тримає себе в формі, займається тренуваннями, правильно харчується, а також любить без сорому демонструвати свої спокусливі форми у всій красі.
Напередодні літа Ана з'явилася перед усіма у довгій квітчастій сукні з вирізом на нозі. Наряд повністю обтягнув соковиту фігуру моделі і здається, що тканина ось-ось лусне.
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За 8 годин новий знімок зібрав понад 85 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.
Фолловери пишуть, що модель прекрасна, як завжди.
«Сама чарівність», «Бомбическая фігура», «Ви прекрасні», «Виходь за мене заміж», - пишуть люди.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері вразила вибором ідеального образу під час своїх палких фотосесій на природі.
Дівчина абсолютно не соромиться тісних форм і любить дивувати найбільш вдалими кадрами.
Зірка з'явилася в жаркому купальнику яскраво-золотистого відтінку, який зовсім не приховував пишні форми.
Нагадаємо, розкута Ана Чері зіграла в твістер в одній білизні і показала зайве.
Як повідомляла Politeka, Ана Чері довела до божевілля пишними формами в хижій білизні.
Також Politeka писала, що мокра Ана Чері без зайвих сумнівів розв'язала бікіні і показала все.