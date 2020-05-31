Фитнес-модель Ана Чери снова взбудоражила сеть своей пышной красотой

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм, знаменитость частенько выкладывает снимки достаточно откровенного характера. Девушка держит себя в форме, занимается тренировками, правильно питается, а также любит без стеснения демонстрировать свои соблазнительные формы во всей красе.

Накануне лета Ана появилась перед всеми в длинном цветастом платье с вырезом на ноге. Наряд полностью обтянул сочную фигуру модели и кажется, что ткань вот-вот лопнет.

За 8 часов новый снимок собрал более 85 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Фолловеры пишут, что модель прекрасна, как всегда.

«Само очарование», «Бомбическая фигура», «Вы прекрасны», «Выходи за меня замуж», - пишут люди.

Ранее сообщалось, что Ана Чери поразила выбором идеального образа во время своих жарких фотосессий на природе.

Девушка совершенно не стесняется тесных форм и любит удивлять самыми удачными кадрами.

Звезда появилась в жарком купальнике ярко-золотистого оттенка, который совсем не скрывал пышные формы.

Напомним, раскрепощенная Ана Чери сыграла в твистер в одном белье и показала лишнее.

Как сообщала Politeka, Ана Чери довела до безумия пышными формами в хищном белье.

Также Politeka писала, что мокрая Ана Чери без лишних сомнений развязала бикини и показала все.