Клієнти здивовані рівнем безпеки у державному Приватбанку

Новий негативний відгук був опублікований на тематичному сайті Мінфін.

За словами клієнта, після декількох хвилин спілкування з нібито "співробітниками Приватбанку" у нього були спустошені карти.

"Я не виключаю, що до цього причетні співробітники ПриватБанк.

Факти, чому я так думаю: знали мої ПІБ, знали мій фін.номер, зателефонували спочатку з номера +380443002854, а потім передзвонили з номера +380567161131, який нанесений на зворотному боці картки ПриватБанк. І найцікавіше, повідомили, що дискредитована моя карта *4068, на яку 4 дні тому була переведена велика сума грошей, яка ніколи і ніде не лишалися в Інтернеті і дуже рідко використовувалася в банкоматах і то тільки Приватбанку", - розкрив нюанси незадоволений клієнт.

Він також зазначив, що гроші з його рахунків переказали на картки інших банків, а представники Приватбанку навіть не зв'язалися з клієнтом після крадіжки коштів.

"Почніть щось робити негайно зі своєю системою безпеки, т. к. незважаючи на мої численні звернення, навіть зі мною не зв'язувалися з СБ Приватбанку, мені не повідомили детальні реквізити карт і хто заходив в мій особистий кабінет. Я сам знайшов спосіб це перевірити номери карт і розповів співробітникам Приватбанку, де це можна подивитися!!! І я такий однозначно не один. Допоможіть знайти шахраїв і повернути мої кошти, щоб я все-таки залишився у Вас обслуговуватися", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

"...Зі своєї сторони Банк гарантує високий рівень захисту коштів і персональних даних клієнтів. При цьому, хочемо відзначити, що Банк неодноразово попереджав і продовжує нагадувати про необхідність дотримання клієнтами простих правил. Не здійснювати та не підтверджувати платежі в одержувача, якого не знаєте. Персональні дані та одноразові паролі за повідомленнями не можна надавати третім особам, навіть якщо вони є працівниками банку. При проведенні більшості операцій з додатковим підтвердженням, ця інформація вказується в смс з паролем", - відреагував на скаргу співробітник банку.

Нагадаємо, масовий арешт рахунків Приватбанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк підловили на підлості з кредитами, з'явилося пояснення.

Також Politeka писала, що рахунки українців заганяють в мінус, ПриватБанк зробив важливу заяву.